وزير التعليم: شراء الأبحاث والغش ظواهر مرضية من تركات الماضى تحتاج دراسة

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الدولة قدمت الكثير وتستثمر فى التعليم من أجل التعلم الحقيقى ووصول الأموال لمستحقيها وليس لمجرد الحصول على شهادة، قائلا: "حققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل 10 سنوات، ولدينا 2 مليار جنيه عجز وحلمنا ليس له سقف ونحتاج خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها وهذا حلم الرئيس والمصريين جميعا".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
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