غدا الخميس.. إسبانيا تُنظم رحلة لإجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

وسط استمرار سعي عدد من الدول الأوربية إلى إجلاء مواطنيها، العالقين في المغرب، من المرتقب أن يتم إجلاء مواطنين إسبان، يوم الخميس المقبل، في طائرة خاصة، ستقلع من مطار محمد الخامس في الدارالبيضاء باتجاه اسبانيا.

وحسب الإحصائيات التي قدمتها إسبانيا، فإن عدد المواطنين الإسبان، منهم المغاربة الذين يحملون الجنسية الإسبانية، والذين سيتم إجلاؤهم هم 200 شخص، وذلك في طائرة تابعة لشركة “إيبريا”، وسيُقدر سعر التذكرة بـ200 أورو.

ووضعت إسبانيا أمام المغاربة الحاملي للجنسية الإسبانية شروطا للاستفادة من عملية الترحيل، في حين لم تضع أي استثناءات أمام المواطنين الإسبان الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب بعد اتخاذ الحكومة لقرار إغلاق الحدود في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان عدد من المغاربة، الذين يحملون الجنسية الإسبانية، قد احتجوا أمام القنصلية الإسبانية في طنجة، يوم أمس الثلاثاء، مطالبين بالعودة إلى منازلهم في إسبانيا.