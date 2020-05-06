المديرية العامة للأمن الوطني: أكثر من 426 ألف إجراء نفذ عبر تطبيق مراقبة تنفيذ حالة الطوارئ

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد إجراءات المراقبة الأمنية، التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، بلغ، حاليا، 426 ألفا، و72 إجراء مراقبة، سهر على تنفيذها 4718 موظفة، وموظف للشرطة في كل من الرباط – وسلا، وتمارة، والدارالبيضاء، ومراكش، وفاس، وطنجة، وهي المدن، التي اعتمد فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أنها كانت قد وضعت رهن إشارة موظفيها، العاملين في نقط المراقبة المرورية تطبيقا معلوماتيا، تم تطويره من طرف مهندسي، وخبراء المعلوميات التابعين لها، بغرض رقمنة عمليات المراقبة الأمنية، التي يقومون بها، وتفادي إساءة استعمال وثائق الخروج الاستثنائية، وضمان التطبيق السليم لإجراءات الطوارئ الصحية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم اعتماد التطبيق المعلوماتي المذكور كمرحلة تجريبية في مدينة الرباط، التي عرفت إجراء 234 ألفا و937 مراقبة، قبل أن يتم الشروع في تعميمه بشكل تدريجي في مدن تمارة (31 ألفا و510 مراقبة)، وسلا (35 ألفا و947 مراقبة)، والدارالبيضاء (64 ألفا و528 مراقبة)، ومراكش (57 ألفا و480 مراقبة)، وفاس (1617 مراقبة)، وطنجة، التي شرعت، أخيرا، في اعتماد التطبيق (53 مراقبة).

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنها تواصل تعميم التطبيق المعلوماتي المذكور في جميع المدن المغربية، بهدف اعتماده في جميع نقط المراقبة الأمنية، وذلك بشكل يضمن التطبيق السليم، والحازم لإجراءات حالة الطوارئ الصحية من جهة، ويساهم في توطيد الأمن الصحي للمواطنات، والمواطنين من جهة ثانية.