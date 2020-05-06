فيروس كورونا في إسبانيا.. أزيد من 25 ألفا و800 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الوفيات، الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، في إسبانيا، بـ244 حالة وفاة جديدة وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة مع بيانات، أمس الثلاثاء، ( 185 حالة وفاة ).

وارتفع بذلك عدد حالات الوفيات، في إسبانيا، منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 25 ألفا و857 حالة. وأكدت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 220 ألفا و325 حالة إصابة بزيادة 685 حالة في ظرف 24 ساعة.

أما عدد المصابين بالوباء، الذين تماثلوا للشفاء التام فقد سجل زيادة بـ2516 حالة في ظرف 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 126 ألفا و2 حالة.

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ودخلت إسبانيا، منذ 14 أبريل الماضي، شهرها الثاني من الحجر الصحي الشامل، الذي سيستمر بعد أن تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة على التوالي إلى غاية 9 ماي المقبل.

ولأول مرة تضمن الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ تدابير وإجراءات للتخفيف من القيود المفروضة في إطار الحجر الصحي، من بينها السماح للأطفال دون سن 14 سنة بالخروج بصحبة شخص بالغ، وذلك اعتبارا من الأحد الماضي.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الأسبوع الماضي، عن مخطط، وخارطة طريق للرفع التدريجي لتدابير الإغلاق التام في البلاد تتضمن أربع مراحل، تمتد من يوم الاثنين 4 ماي الجاري، حتى نهاية يونيو المقبل، وذلك حسب تطور انتشار فيروس كورونا المستجد.