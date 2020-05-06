شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في مدينة تعز والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
أكدت مصادر طبية وفاة المصاب الوحيد بفيروس كورونا في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكرت المصادر أن المريض توفي، اليوم الأربعاء، 06/أيار/2020، بمضاعفات كورونا.
وكانت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا أعلنت في الثاني من الشهر الجاري تسجيل أول إصابة بالفيروس في محافظة تعز
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