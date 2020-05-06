اخبار العالم

الصليب الأحمر يرسل مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يرسل مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إرسال طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى اليمن لمواجهة جائحة كورونا.

 

ولفت مكتب المنظمة باليمن، في بيان له، إلى أن أول طائرة تحمل شحنة من المستلزمات الطبية هبطت في اليمن منذ بدء أزمة كورونا.

 

Advertisements

وأشار إلى أن المزيد من المستلزمات الطبية والأدوية ستصل إلى صنعاء وعدن الأسبوع المقبل.

 

واعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه المؤن مهمة للغاية لدعم المرافق الصحية التي ضَعُفت بشكل كبير على مدار سنوات النزاع.

 

ويوم أمس أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ عن ‏تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر يرسل مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا