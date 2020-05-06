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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في الكويت والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
سجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6289 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها سجلت حالتي وفاة جديدتين بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 42.
وذكرت أنه تم تسجيل 187 حالة شفاء جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 2219.
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