محور الضالع يوجّه بمنع طاقم قناة تخدم الحمدين والإخوان والحوثي من دخول جبهات القتال

الأربعاء 6 مايو 2020

قال المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري فؤاد جباري، إنَّ قيادة محور الضالع العسكري وجّهت جميع دوائر التَّوجِيه المعنويِّ في كافَّة الألوِية والوَحدات العسكريَّة والجهات المَعنية ذاتِ العَلاقة في محور الضالع بمنع دخول طاقم (قناة المهرية) إلى جبهات القتال للتغطية الميدانيَّة للمعارك شمال غربي محافظة الضالع، لكون هذه القناة مطعون في مِهَنِيَّتها وتتعامل مع الشأن الجنوبي بعيدًا عن الموضوعيّة والحيادية وتحمل في جعبتها ما تحمل من النوايا المُبَيِّتة.



وأضاف بأنَّ قرار منع (قناة المهرية) من التغطيات الميدانيّة لسير المعارك جاء تزامنًا مع وصول طاقم القناة إلى الضالع بطرق غير مشروعة، ولم يتم منحهم ترخيص رسمي للتنقل بين الجبهات أو تصاريح للتصوير، مشيرًا إلى أنَّ هذه القناة تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهي إحدى أذرع دولة قطر لبثِّ السُّموم والفتنة.

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وأكّد أنَّ هذه القناة تقوم بتنفيذ توجيهات تنظيم الحمدين القطري الداعم للإرهاب والقريب من مليشيات الحوثي، وأن وجودها في جبهات محور الضالع يعتبر خطرًا مُحدِقًا على قوَّاتنا المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة.

واختتم فؤاد جباري حديثه بالقول:" إنَّ قناة المهرية باتت مجرد أداة لخدمة طموحات دولة قطر ومشاريعها وتوجهاتها الاستراتيجيَّة في بثِّ سمومها واستهداف التحالف العربيّ بقيادة المملكة العربيَّة السعودية ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة، لذلك صدر قرار بمنعها من التغطية الإعلاميَّة