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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. محافظ الحديدة يدشن فعاليات أسبوع المرور العربي بالمحافظة والان مع التفاصيل
الأربعاء 6 مايو 2020
دشن محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر ،اليوم، بمدينة الخوخة فعاليات أسبوع المرور العربي.
واكد محافظ الحديدة ،ان السلامة المرورية مسؤولية مشتركة على الجميع..مجدداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تفعيل دور شرطة السير في كافة المديريات المحررة خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
من جانبه اشار مدير عام شرطة الحديدة العميد نجيب ورق ،الى أن تدشين أسبوع المرور العربي في المحافظة، يؤكد الأهمية التي يشكلها هذا الأسبوع في توعية المواطنين بمخاطر السرعة وضرورة التقيد بقواعد المرور حفاظاً على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
واوضح مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد الركن محمد راجح ،بانه سيتم خلال فعاليات اسبوع المرور ،تنفيذ حملة توعوية للمواطنين والسائقين من مخاطر السرعة وضرورة التقيد بقواعد المرور ،وتوزيع اللواصق الارشادية في كل النقاط وأماكن تجمعات السيارات والفرز.
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