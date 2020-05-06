شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتتخطى حاجز 101 ألف حالة (101650) فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 6418.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تم تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة إضافية ناجمة عن فيروس كوفيد-19.

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