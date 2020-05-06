اندلاع حريق داخل مجمع تجاري وسط كربلاء

اندلع حريق، ظهر اليوم الاربعاء، داخل مجمع تجاري وسط كربلاء. وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن حريقا اندلع، قبل قليل، في مجمع للأجهزة الكهربائية في شارع السريع في وسط كربلاء. وأضاف المراسل أن فرق الاطفاء باشرت باخماد الحريق.

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