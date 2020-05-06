نائب يحذر من مخاطر بيئية وصحية نتيجة للتجاوز على حوض نهر ديالى

حذر النائب عن محافظة بغداد جاسم البخاتي، الاربعاء، من مخاطر بيئية وصحية نتيجة التجاوز على احواض نهر ديالى ضمن مسارها في محافظة بغداد من خلال رمي الاف الاطنان من الانقاض وبناء الدور فيها.



واضاف البخاتي، ان "ما نستغربه هو اننا لم نر اي اجراء من وزارة الموارد المائية، او باقي الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه التصرفات غير الصحيحة"، داعيا لجنة الصحة والبيئة البرلمانية "للتحرك والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالسلطة التنفيذية وامانة بغداد لمعالجة هذا الضرر لما له من اثار بيئية وصحية وتطاول على احواض النهر". وقال البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مشكلة بيئية تنذر بمخاطر كبيرة صحيا خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها بانتشار وباء كورونا من خلال استغلال احواض الانهار وخاصة نهر ديالى، وتحديدا مسار النهر ضمن محافظة بغداد لرمي الاف الاطنان من الانقاض وبناء الدور"، مبينا ان "تلك التصرفات تسببت بمشاكل كبيرة وستؤثر صحيا على عوائل كثيرة وتنذر بمخاطر لاتحمد عقباها".واضاف البخاتي، ان "ما نستغربه هو اننا لم نر اي اجراء من وزارة الموارد المائية، او باقي الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه التصرفات غير الصحيحة"، داعيا لجنة الصحة والبيئة البرلمانية "للتحرك والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالسلطة التنفيذية وامانة بغداد لمعالجة هذا الضرر لما له من اثار بيئية وصحية وتطاول على احواض النهر".

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