تشخيص إصابة وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا اليوم الاربعاء صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكدت المتحدثة باسم الوزيرة، آنا أوساتشوفا، في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام، أن نتائج فحص كورونا الذي خضعت له ليوبيموفا جاءت إيجابية، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة خفيفة ولا داعي إلى نقل الوزيرة المريضة إلى مستشفى.
وذكرت المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.
وذكرت المتحدثة أن ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من منزلها وتشارك في الاجتماعات والمفاوضات بواسطة الفيديو.
وأصبحت ليوبيموفا ثالث عضو في الحكومة الروسية يصاب بالفيروس التاجي.
وفي 30 أبريل، أبلغ رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين رئيس الدولة فلاديمير بوتين بتشخيص إصابته بالوباء، ثم تم اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف.
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