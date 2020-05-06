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بالصور.. نجوم برشلونة وريال مدريد يخضعون لاختبارات كورونا استعداداً لعودة النشاط الرياضي

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2020-05-06 | 14:00

بالصور.. نجوم برشلونة وريال مدريد يخضعون لاختبارات كورونا استعداداً لعودة النشاط الرياضي

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ظهر نجوم وريال مدريد صباح اليوم، الأربعاء، بالقرب من مقرات أنديتهم الإسبانية للخضوع للفحوصات الطبية الشاملة من أجل ضمان سلامتهم من فيروس .
تلك الخطوة تأتي قبل عودة اللاعبين إلى التدريبات الفردية في المقرات الرسمية وفقًا للبروتوكول الطبي الذي فرضته الحكومة الإسبانية بالاتفاق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

هذه هي المرحلة الأولى من البروتوكول لسلامة جميع اللاعبين في قطاع كرة القدم، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في منتصف شهر حزيران المقبل مع وجود مقترح بعودة جولات يوم 18 حزيران.


والتقطت الكاميرات صور لنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ، الذي ابتعد عن الشارع تصل لأكثر من شهر تطبيقًا لقرار الحكومة الإسبانية لتفادي خطر تفشي العدوى بين الأفراد، وظهر أيضًا أنطوان جريزمان في الصور.

بينما التقطت الكاميرات في الجهة الأخرى نجوم وعلى رأسهم إدين هازارد وسيرجيو راموس الذي يرغبون في العودة للمستطيل الأخضر ومحاولة حسم لقب الدوري الإسباني مع تأخرهم عن المتصدر برشلونة بنقطتين بعد 27 جولة.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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