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2020-05-06 | 14:00
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هذه هي المرحلة الأولى من البروتوكول لسلامة جميع اللاعبين في قطاع كرة القدم، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في منتصف شهر حزيران المقبل مع وجود مقترح بعودة جولات الدوري الإسباني يوم 18 حزيران.
والتقطت الكاميرات صور لنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي، الذي ابتعد عن الشارع تصل لأكثر من شهر تطبيقًا لقرار الحكومة الإسبانية لتفادي خطر تفشي العدوى بين الأفراد، وظهر أيضًا أنطوان جريزمان في الصور.
بينما التقطت الكاميرات في الجهة الأخرى نجوم ريال مدريد وعلى رأسهم إدين هازارد وسيرجيو راموس الذي يرغبون في العودة للمستطيل الأخضر ومحاولة حسم لقب الدوري الإسباني مع تأخرهم عن المتصدر برشلونة بنقطتين بعد 27 جولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نجوم برشلونة وريال مدريد يخضعون لاختبارات كورونا استعداداً لعودة النشاط الرياضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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