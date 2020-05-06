بالصور.. نجوم برشلونة وريال مدريد يخضعون لاختبارات كورونا استعداداً لعودة النشاط الرياضي

تلك الخطوة تأتي قبل عودة اللاعبين إلى التدريبات الفردية في المقرات الرسمية وفقًا للبروتوكول الطبي الذي فرضته الحكومة الإسبانية بالاتفاق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

هذه هي المرحلة الأولى من البروتوكول لسلامة جميع اللاعبين في قطاع كرة القدم، استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي في منتصف شهر حزيران المقبل مع وجود مقترح بعودة جولات الدوري الإسباني يوم 18 حزيران.



والتقطت الكاميرات صور لنجوم برشلونة وعلى رأسهم ليونيل ميسي ، الذي ابتعد عن الشارع تصل لأكثر من شهر تطبيقًا لقرار الحكومة الإسبانية لتفادي خطر تفشي العدوى بين الأفراد، وظهر أيضًا أنطوان جريزمان في الصور.

بينما التقطت الكاميرات في الجهة الأخرى نجوم ريال مدريد وعلى رأسهم إدين هازارد وسيرجيو راموس الذي يرغبون في العودة للمستطيل الأخضر ومحاولة حسم لقب الدوري الإسباني مع تأخرهم عن المتصدر برشلونة بنقطتين بعد 27 جولة.