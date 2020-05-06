إصابة وزيرة الثقافة الروسية بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الروسية، الأربعاء، إصابة وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا بفيروس كورونا المستجد. وقالت وزارة الثقافة الروسية إن ليوبيموفا تعاني من أعراض خفيفة وتواصل العمل عن بعد وتعقد اجتماعاتها عبر الإنترنت. وتحتل ليوبيموفا الموقع الثالث بين أعضاء الحكومة الروسية الذين تم الإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميكوستين إصابته بفيروس كورونا قبل اكتشاف إصابة وزير البناء فلاديمير ياكوشيف ونائبه دميتري فولكوف أيضاً. والثلاثاء، سجلت روسيا، قفزة قياسية جديدة، تجاوز عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، لليوم الثالث على التوالي.

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