كونتي يتمسك بفترة رئاسته للحكومة الإيطالية "كاملة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الأربعاء، أنه سيقضي فترة ولايته كرئيس للوزراء كاملة.

جاء تصريح كونتي مع تصاعد التوترات داخل ائتلافه الحاكم في ظل الصراع من أجل إعادة النشاط الاقتصادي المعطل.

وقال كونتي إن الحكومة الحالية متأكدة من أنها ستصل إلى نهاية فترتها في عام 2023، مؤكداً أن "قوى الأغلبية تدرك المسؤولية الكبيرة التي نتحملها"، بحسب صحيفة "إل فاتو كوتيديان".

ويترأس كونتي ائتلافا يضم حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط، وأحزابا أصغر.

وتعرض رئيس الوزراء الإيطالي لهجوم سياسي عندما بدأ تدريجيا في رفع حظر صارم مفروض في أنحاء البلاد لوقف انتشار فيروس كورونا.

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ويؤدي الانقسام الداخلي في الإدارة إلى تأخير حزمة تحفيز تقدر قيمتها بـ55 مليار يورو (60 مليار دولار)، وسط خلافات مع حلفاء من بينها حركة خمس نجوم والديمقراطيون، بشأن الإجراءات التي تتضمن تعزيز السيولة بالنسبة للشركات، ودخل طارئ للأشخاص المحاصرين في الاقتصاد الموازي (غير الرسمي)، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الإثنين، تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1739 إصابة، وهو الأدنى منذ 10 مارس/آذار.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتزام بلاده تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو/أيار الجاري.

وأغلقت إيطاليا كل المرافق تدريجيا في النصف الأول من مارس/آذار عندما بات واضحا أن الإصابات التي ظهرت في المناطق الشمالية المحيطة بميلانو يتسع نطاقها.