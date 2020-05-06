إسرائيل تصادق على آلاف الوحدات الاستيطانية جنوبي الضفة

صادقت إسرائيل، الأربعاء، على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بعد مصادرة 1100 دونم (الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية جنوبي الضفة الغربية.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، التابعة للمستوطنين، إن وزير الدفاع نفتالي بينيت وافق على توسيع مجلس مستوطنة "إفرات" جنوبي الضفة الغربية بمساحة 1100 دونم.

وأضافت أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع المصادقة على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة "إفرات" التي هي جزء من الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

Advertisements

ووصف رئيس مجلس مستوطنة "إفرات" عوديد ريفيفي القرار بأنه مهم ويستدعي الاحتفال.

وقال ريفيفي: "على مر السنين، أصبحت إفرات القلب النابض لغوش عتصيون وهي مسرورة بالثقة التي عبرت عنها الحكومة الإسرائيلية، برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو، بشأن القدرة على التوسع في البناء".

وأنشئت مستوطنة إفرات في عام 1983 وتقع على بعد 12 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة القدس بين مدينتي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة الغربية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي شُكلت بالتناوب بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض الوسطي بيني جانتس، لضم ما لا يقل عن 30% من مساحة الضفة الغربية الفلسطينية.