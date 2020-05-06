ثالث غواصة ألمانية تنضم رسميا للأسطول المصري

وصلت، الأربعاء، الغواصة الألمانية (S-43) إلى الإسكندرية (شمال) لتنضم رسميا إلى الأسطول البحري المصري لتكون الثالثة من نوعها.

ووفق بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، فإن الغواصة (S-43) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية قادمة من ميناء كيل بعد أن أبحرت لمسافة 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصري.

وقال إن "هذه الغواصة هي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014 تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط".

وأكد أن الاتفاقية "تعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

وأوضح أن الغواصة (S-43) مع مثيلاتها تعد نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية؛ ما سيسهم في رفع تصنيفها عالميا.

وأشار إلى أنه "تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا؛ حيث تم تدشينها في مايو/أيار 2019".

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وتُعَد الغواصة من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم؛ حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن كما أنها تقوم بزراعة الألغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات.

وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كيلومترا/ساعة وتغوص حتى عمق 500 متر تحت سطح الماء.

وتضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد ومخزنا يسع 14 "طوربيد" مزودا بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الأجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية، وفق البيان.

وفي كلمته أثناء الاحتفال، قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن قواته سوف تظل على العهد دائماً في حماية حدود وسواحل مصر ومصالحها الاقتصادية.

ووجه الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.



