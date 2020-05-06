وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مؤتمر "أصدقاء السودان"

وضعت الخرطوم وباريس لمساتهما الأخيرة على الاستعدادات الخاصة بمؤتمر أصدقاء السودان، الذي ينطلق غدا الخميس.

ويلتئم المؤتمر في باريس، عبر نظام الفيديو كونفرانس، التزاما بالإجراءات المتبعة مع فيروس كورونا.

وأجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اتصالا هاتفيا، بحثا خلاله تحضيرات المؤتمر.

وبحث الجانبان الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة كورونا وجهود دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه.

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وتشكلت مجموعة "أصدقاء السودان" في العاصمة الألمانية برلين في يونيو/حزيران 2019، لمساعدة الخرطوم على تجاوز الأزمة الاقتصادية، ودعم عملية الانتقال الديمقراطي.

وتضم المجموعة دولا ومنظمات عالمية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.

وعقد "أصدقاء السودان" اجتماعهم الأول في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعقبه اجتماع في الخرطوم بديسمبر/كانون الأول، قبل إعداد أول موازنة عامة للبلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير.

ويعول السودان على المؤتمر للاستمرار في تقديم الدعم اللازم في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.