انتقادات لولاية ألمانية تتعاون مع ذراع أردوغان للتطرف

انتقادات كبيرة طالت حكومة ولاية راينلاند بفالتس الألمانية، جنوب غرب، لإبرامها اتفاق تعاون مع الاتحاد الإسلامي التركي "ديتيب" (ذراع أنقرة لنشر التطرف)؛ لتدريس مادة الدين في مدارسها.



وخلال الأيام الماضية، أبرمت حكومة راينلاند بفالتس، "اتفاقية هدف" مع "ديتيب"، وهي خطوة تسبق توقيع العقد الأساسي، من أجل تدريس الدين الإسلامي في مدارس الولاية.

ويتضمن اتفاق النوايا إدخال حصص في مراحل التعليم قبل الجامعي، لتدريس الدين الإسلامي، تحت إشراف "ديتيب" التي تعد ذراع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنشر أفكاره المتطرفة.

وقالت صحيفة "إين بليك" الألمانية إن ديتيب تخضع لسيطرة مباشرة من أردوغان، وتنفذ أوامره، وتعد عنصرا أساسيا في تحقيق أهدافه الخارجية.

وأضافت: "السماح للمنظمة التركية بالولوج لمدارسنا، هو في حد ذاته مباركة لاختراق أردوغان للمجتمع الألماني".

ونقلت الصحيفة عن سوزان شروتر، أبرز خبيرة ألمانية في شؤون التنظيمات الإسلامية المتطرفة، ورئيسة مركز فرانكفورت للإسلام العالمي "بحثي"، قولها: "ديتيب تقدم تقاريرها مباشرة للرئاسة التركية، وكل مسؤوليها وأئمتها تعيّنهم أنقرة، ما يعني خضوعها بشكل كامل لأردوغان".

وذكرت أن "ديتيب هي أداة أساسية في يد النظام التركي لتنفيذ أهدافه السياسية في ألمانيا، والسيطرة على الجالية التركية الكبيرة التي يبلغ تعدادها نحو ٤ ملايين نسمة هنا في هذا البلد الأوروبي".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، هناك أدلة معقولة على أن المنظمة حركت موظفيها للتجسس على معارضي أردوغان في الأراضي الألمانية، وتقديم تقارير للشرطة التركية".

Advertisements

ومضت قائلة: "الأكثر من ذلك، أن بعض مساجد المنظمة في ألمانيا كانت ميدانا لتجنيد المسلحين لصالح تنظيم داعش".

ولفتت إلى أن "وصول ديتيب للمدارس الألمانية يعتبر موافقة على اختراق أفكار أردوغان المتطرفة لمجتمعنا".



ويعد ديتيب أكبر منظمة مظلية للمساجد في ألمانيا، حيث يشرف الاتحاد على ٩٠٠ مسجد في عموم البلاد بينها المسجد الكبير في مدينة كولونيا، ويشغل عضويته 800 ألف شخص.

ووفق مركز الدراسات التابع للبرلمان الألماني، فإن ارتباط ديتيب بالنظام التركي ليس محل شك.

وكان المركز قد كشف في تقرير صدر في 2018 عن أن ديتيب مرتبط بشكل مباشر بمديرية الشؤون الدينية التى تخضع لإشراف مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتصنف السلطات الألمانية المنظمة التركية (ديتيب) بأنها تمثل تهديدا للديمقراطية.

والأسبوع الماضي، قررت حكومة ولاية هيسن، وسط ألمانيا، طرد "ديتيب"، من مدارسها، بسبب خضوعه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقته بالإخوان.

وبحسب تقرير لصحيفة ميتل هيسن الألمانية فإن وزير الثقافة في الولاية، إلكسندر لورز، اتخذ قرار طرد "ديتيب" من المدارس وإنهاء التعاون التعليمي معها هذا الأسبوع.



ونقلت عن لورز المنحدر من الاتحاد المسيحي (حزب المستشارة أنجيلا ميركل)، قوله إن "اتحاد ديتيب لم يستطع تبديد شكوكنا في خضوعه مباشرة لأنقرة وأردوغان".