الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى تفاصيل خطة الحكومة لتخفيف تدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة فيروس كورونا. وقال مركز إدارة أزمة الفيروس في روسيا في وقت سابق اليوم إن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع بأكثر من عشرة آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي ليصل العدد الإجمالي إلى 165929.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين سيستمع لخطة الحكومة لتخفيف قيود كورونا تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.