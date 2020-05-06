انت الان تتابع سفير الصين لدى الأمم المتحدة: لا تحقيق دوليا حول كوفيد-19 قبل "الانتصار النهائي" عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية علن سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف الأربعاء أن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر كوفيد-19، في وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأميركية بحقّ بكين. وقال شن جو خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو "الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي (...) لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح".

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