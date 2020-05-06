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إثيوبيا تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

إثيوبيا تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 162.

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحص معملي لنحو 1382 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأوضحت أن جميع الحالات المسجلة لمواطنين إثيوبيين بينهم سيدتان تبلغان من العمر 28 و53 عاما، وأرجع سبب إصابتهما إلى مخالطة سابقة للمصابين بـ(كوفيد19).

 

ولفت البيان إلى أن 4 حالات لم تسجل لها تاريخ سفر، بينما بقية المصابين قَدِموا من جيبوتي والصومال.

 

وأضافت الوزارة في بيانها إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 93 حالة، بعد تعافي حالتين جديدتين، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 4 حالات.

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