صحيفة: القوات المسلحة الإماراتية قدمت للعالم أنها قوة للحق والإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، كما تتميز دولة الإمارات بالإنجازات في جميع الميادين والمحافل دائما، فإن قواتنا المسلحة الباسلة قدمت للعالم وفي جميع المحطات، أنها قوة للحق والإنسانية عبر المهام التاريخية التي أدتها على أكمل وجه وأكدت من خلالها التزامها التام بسياسة الوطن وتوجيهات القيادة الرشيدة التي سخرت كافة الإمكانات لتكون القوات المسلحة على ما هي عليه اليوم من احترافية وإمكانات تضعها في مصاف الجيوش المتقدمة في المنطقة والعالم، فلها كل الفخر والاعتزاز والتقدير لما جسدته من محطات مشرفة في مسيرة الوطن كحصن يذود عن حماه ويحمي مكتسباته وسيف بتار لا يهادن أي يد تحمل الشر أو يمكن أن تفكر بتعكير نعم الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365" بعزيمة لا تلين وإرادة عز مثيلها، وكما كان تأسيس دولة الإمارات في ظرف تاريخي بمنطقة تشهد الكثير من الأحداث، كان القائد المؤسس الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، ماضيا في تقوية دعائمها وعمل مع إخوانه من الآباء المؤسسين على توحيد القوات المسلحة في 6 مايو 1976 والذي يعتبر أحد أهم الأيام وأكثرها رمزية ومعان، حيث أصبح لهذا اليوم دلالة خاصة في نفوس جميع أبناء الوطن وهم يعبرون عن فخرهم بقواتنا المسلحة الباسلة ومسيرتها المظفرة وتاريخها الذي جعل العسكرية الإماراتية نموذجا حضاريا مشرفا ويحمل منتسبوها أنبل القيم والإيمان المطلق برسالة الدولة والولاء لقيادتها" .

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وتابعت " أدركت قيادتنا الحكيمة أن القوات المسلحة العصرية وفق أرقى المعايير العالمية من أهم مقومات قوة الدولة، فكان البناء الشامل عبر رفدها بالعنصر البشري المتمكن والملم بالقضايا الدولية والمتفهم لجميع التحديات والمؤمن برسالة وطنه، فضلا عن تمكينها بأحدث الأسلحة وتعزيز مفهوم الصناعة الوطنية العسكرية والاكتفاء الذاتي في الكثير من المتطلبات التي تفي بحاجة الجيوش الكبرى والقوية".

وتابعت " القوات المسلحة الباسلة التي احترفت نصرة الشقيق وأصحاب القضايا المحقة وبينت المشاركة التاريخية لها ضمن التحالف العربي في اليمن دورها الرائد في إنقاذه وتجنيب المنطقة مخططا خطرا كان يستهدفها، إذ أكد أبطالنا القدرة على مواجهة قوى البغي والعدوان وسحق دابر الشر وتبديد الفتن ونصرة المظلوم، وتمكين الأشقاء من استعادة دورة الحياة الطبيعية وتجاوز المعاناة، عبر ترسيخ وتجسيد الواقع الإنساني المشهود للإمارات بمد الأشقاء بشريان حياة إغاثي لتجاوز الظروف التي مروا بها " .

وأشارت إلى أن المهام الإنسانية التي قامت بها القوات المسلحة في الكثير من المناطق حول العالم، أصبحت خلالها خير سفير لمبادئ وطن ينعم بالقيم والرفعة وصناعة المجد وتعزيز التواصل الحضاري والتعريف بالصورة المشرفة للدولة وتجسيد فخرنا جميعا بمنسبي قواتنا الذين نذروا حياتهم فداء للوطن والواجب .

وقالت " الوطن " في ختام افتتاحيتها إنه في الذكرى الـ44 لتوحيد قواتنا الباسلة نعبر عن عظيم الفخر بمسيرة وطن حافل بالإنجازات والأبطال ومحصن بحملة رايات المجد والعزة الذين أكدوا أنهم وسام الشرف على صدورنا ومبعث إيماننا بأننا ننتمي لوطن قوي لا يمكن إلا أن يكون منتصرا