أبوظبي تضع اشتراطات جديدة لإعادة فتح المطاعم في ظل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على كافة المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي عدم استئناف استقبال المستهلكين دون التنسيق المسبق مع الدائرة والجهات المعنية في أبوظبي مع أهمية التحضير والإعداد لكافة الاشتراطات والتعليمات الواردة في التعميم الصادر عنها بهذا الشأن.



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وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن التعميم الصادر عن الدائرة يوضح لأصحاب المطاعم والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الغذائية كافة الالتزامات والاشتراطات الواجب تنفيذها قبل البدء بالسماح باستقبال المستهلكين ورواد المطاعم وذلك كإجراء احترازي للوقاية من عدوى فيروس كورونا كوفيد-19 .

وأوضح أن الدائرة تولي هذا النشاط أهمية خاصة، كونها تقدم الخدمات إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع وينبغي التأكد وتحري الدقة من التزام الجميع بتنفيذ هذه التعليمات وبعد ذلك سيتم النظر في طلبات إعطاء التصريح باستقبال للمطاعم للمستهلكين وفق هذه الشروط.

وذكر وكيل الدائرة أن التعميم تناول العديد من الشروط والتعليمات التي بحاجة إلى إعطاء المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية المزيد من الوقت الكافي للتحضير والإعداد لتكون مستعدة تماما لاستقبال المستهلكين بما يضمن صحة وسلامة الجميع.