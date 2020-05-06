"البيان": توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت علم واحد وقيادة واحدة كان أحد أصعب التحديات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، يوم عظيم في تاريخ دولة الإمارات ومسيرتها المظفرة، فهو اليوم الذي أكد فيه شعبنا إيمانه الراسخ وقناعته التامة بأن مستقبله وارتقاءه وأمنه واستقراره لن يكون بدون قوات مسلحة موحدة وقوية تذود عن كافة إمارات الوطن وأفراد شعبه جميعا.



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وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، أن توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة كان أحد أصعب التحديات في تأسيس دولة الإمارات، وقد نجحت دولة الإمارات بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ، في تجاوز هذا التحدي بكفاءة واقتدار.

وقالت " ها هي الذكرى 44 لتوحيد قواتنا المسلحة تطل علينا في ظروف صعبة يمر بها العالم أجمع في مواجهة وباء «كورونا»، وهي المحنة التي أثبت فيها شعب الإمارات مدنيين وعسكريين أنهم جيش واحد يدافع عن الوطن في كافة الأزمات والمحن".

ولفتت " البيان " في ختام افتتاحيتها إلى أنه بهذه المناسبة التاريخية العظيمة أكدت قيادة الدولة فخرها واعتزازها وثقتها العالية بقواتنا المسلحة، وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" : «ستظل قواتنا المسلحة، على الدوام، هي القوة الحارسة والدرع الحامية لعزة هذا البلد ورفعته»، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" : « قواتنا المسلحة نالت درجة الامتياز بما هي مظلة الأمن والاستقرار وحصن السيادة والاستقلال»، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة : «قواتنا المسلحة كانت على مدى العقود الماضية، الأمين على سيادة دولة الإمارات وأمنها ومكتسباتها التنموية».