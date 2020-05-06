الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى زيمبابوي لدعمها في الحد من انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت الإمارات، اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات إلى زيمبابوي؛ لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الطائرة تحمل 7.7 طن من الإمدادات الطبية، يستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء كورونا.

وقال جاسم محمد مبارك القاسمي، سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي: "نتشرف بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدول التي تعمل على احتواء (كوفيد-19)".

وأضاف: "هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي.. لتلبية احتياجاتهم الفورية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة".

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وأوضح أن دولة الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكاً مهما وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الأفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس (كوفيد- 19).

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الفيروس، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره.

وبروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، جهدا في التواصل مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 448 طنًا من المساعدات لأكثر من 40 دولة، استفاد منها نحو 448 ألفا من المهنيين الطبيين.

جهود الإمارات تنوعت بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.

كما شملت تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.