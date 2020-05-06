الصين ترد على اتهام بومبيو.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر ووهان.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إن بومبيو لا يملك أدلة تسرب كورونا من الصين.

وأضاف أن بكين ستوسع نطاق تمويلها إذا لزم الأمر لدعم مبادرة الأمم المتحدة لتسريع وتيرة تطوير لقاحات وعلاج لفيروس كورونا.

وقبل أيام، صرح بومبيو، بأن هناك "أدلة هائلة" على أن الفيروس المسبب لكوفيد-19 تسرّب من مختبر للفيروسات في مدينة ووهان، حيث ظهر للمرة الأولى، نهاية العام الماضي.

وشكّل مختبر مدينة ووهان الصينية محور جدل في الآونة الأخيرة مع اتهام الولايات المتحدة له بأنه مصدر فيروس كورونا، غير أن معهد الفيروسات الصيني هذا هو مركز لدراسة بعض أخطر العوامل المسببة للأمراض في العالم.

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والإثنين، وصف التلفزيون الصيني الحكومي اتهامات بومبيو بأنها "أكاذيب"، فيما نددت منظمة الصحة العالمية بدورها بـ"تكهنات" بدون دلائل.

ويشير غالبية الباحثين في العالم إلى أن فيروس كورونا المستجد انتقل إلى الإنسان عبر حيوان.

يدرس باحثو مختبر ووهان الأمراض الناجمة عن فيروسات، وقد أسهموا مؤخراً في اكتشاف المزيد عن "كوفيد-19" منذ ظهوره في المدينة الواقعة بمقاطعة "هوبي" وسط الصين.

وفي فبراير/شباط، نشرت أبحاثهم ونتائجهم في مجلة علمية وخلاصتها أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا المستجد مطابق بنسبة 80% للتسلسل الجيني الموجود في السارس، مصدر وباء آخر انتشر بين عامي 2002 و2003، وبنسبة 96% لذاك الخاص بكورونا الموجود عند الخفافيش.

وعلى مدى سنوات، أعد باحثو المعهد عشرات الدراسات والأوراق البحثية حول الصلة بين الخفافيش وظهور أمراض في الصين.

ويؤيد العديد من الباحثين الرأي القائل بأن الخفافيش هي مصدر فيروس كورونا المستجد.. ويعتقدون أنه انتقل إلى الإنسان عبر نوع آخر من الحيوانات، قد يكون البانجولان.