اللبكي حدد موعد انتخابات اتحاد بلديات الجومة في 21 الحالي

حدد ​محافظ​ عكار ​عماد اللبكي​ يوم الخميس في 21 أيار الحالي، ​الساعة​ الثانية عشرة ظهرا، في مكتبه في ​سراي حلبا​ الحكومي، موعدا لاجراء انتخاب رئيس ونائب رئيس ل​اتحاد بلديات الجومة​ الذي يضم 17 بلدية، و ذلك اثر تقديم الرئيس الحالي للاتحاد ​فادي بربر​ استقالته من رئاسة الاتحاد. إضغط للمزيد

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