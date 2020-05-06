السنيورة عرض مع سفير الكويت الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها

التقى رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​فؤاد السنيورة​، في مكتبه في بلس السفير الكويتي في ​لبنان​ ​عبد العال القناعي​ وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. إضغط للمزيد

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