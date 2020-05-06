حردان: يهمنا كيفية استعادة ثقة المواطن بالدولة

لفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ​اسعد حردان​ في تصريح بعد انتهاء اللقاء الوطني المالي إلى انه "لدينا ملاحظات تعبر عن قلق المواطنين أكثر من المسار التقني للخطة الاقتصادية، ويهمنا كيفية استعادة ثقة المواطن ب​الدولة​".

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