يمين ترأست اجتماعاً للجنة تحديث وتعديل قانون العمل اللبناني

ترأست ​وزيرة العمل​ لميا يميّن في الوزارة اجتماعا للجنة تحديث وتعديل ​قانون العمل​ اللبناني والتي تضم ممثلين عن اطراف الانتاج الثلاثة، و​منظمة العمل الدولية​، و​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ، والهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​، وجرى البحث في ضرورة تعديل القانون ليكون متوافقاً مع تطور اساليب ومفاهيم العمل، ويتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية. كما تم البحث في ايجاد السبل لمواجهة الازمة المستجدة على سوق العمل.

وبناء على طلب يمين عقد اليوم اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن الوزارة و​المديرية العامة للأمن العام​، للبحث في السبل آلية لتنظيم العودة الطوعية للعمال العرب والأجانب الى بلدانهم خلال فترة التعبئة العامة، وتم التوافق على الاليات الواجب اتخاذها لتسهيل هذه العودة، على ان تستكمل المناقشات في اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الموضوع. مع الاشارة الى انه باستطاعتك المواطنين التواصل مع ​وزارة العمل​ على الخط الساخن 1740و1741