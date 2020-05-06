مكتب افرام: معمل غوسطا يفتح ابوابه لاستقبال نفايات كسروان

أعلن المكتب الاعلامي للنائب نعمة افرام في بيان انه "بعد مسار طويل وحثيث بعيدا عن الضجيج الاعلامي وهموم كورونا، يفتح معمل غوسطا ابوابه لاستيعاب ما بين 150 و 200 طنا من نفايات كسروان، هذا ما أثمرته جولة النائب نعمة افرام على رئيس الحكومة ووزير البيئة ووزير الداخلية، بغية السماح للقضاء بأن يحول النفايات الى انتاجية في إطار مشروع التخطيط والانماء للقضاء".
ولفت إلى انه "بعد ان ناشد أيضا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المعنيين، مطالبا بايجاد حل للنفايات التي باتت مكدسة في الشوارع وبين المنازل، اعتمد مجلس الوزراء لامركزية النفايات المطابقة للمواصفات البيئية، وكلف مجلس الانماء والاعمار باجراء ما يلزم لتحويل ما بين 150 و 200 طنا من النفايات، التي يتم جمعها في قضاء كسروان الى معمل المعالجة في بلدية غوسطا بعد تفعيله".
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