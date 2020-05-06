مكتب افرام: معمل غوسطا يفتح ابوابه لاستقبال نفايات كسروان

أعلن المكتب الاعلامي للنائب ​نعمة افرام​ في بيان انه "بعد مسار طويل وحثيث بعيدا عن الضجيج الاعلامي وهموم ​كورونا​، يفتح معمل غوسطا ابوابه لاستيعاب ما بين 150 و 200 طنا من نفايات ​كسروان​، هذا ما أثمرته جولة النائب نعمة افرام على رئيس ​الحكومة​ ووزير ​البيئة​ ووزير الداخلية، بغية السماح للقضاء بأن يحول ​النفايات​ الى انتاجية في إطار مشروع التخطيط والانماء للقضاء".

ولفت إلى انه "بعد ان ناشد أيضا ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ المعنيين، مطالبا بايجاد حل للنفايات التي باتت مكدسة في الشوارع وبين المنازل، اعتمد ​مجلس الوزراء​ لامركزية النفايات المطابقة للمواصفات البيئية، وكلف ​مجلس الانماء والاعمار​ باجراء ما يلزم لتحويل ما بين 150 و 200 طنا من النفايات، التي يتم جمعها في قضاء كسروان الى معمل المعالجة في ​بلدية غوسطا​ بعد تفعيله".