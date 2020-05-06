لفت العميد الركن المتقاعد ​جورج نادر​، الى أنه "ينتشر على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ خصوصا على تطبيق "الواتس اب" رسالة صوتية تنسب إلى العميد جورج نادر"، مؤكدا "انني لا أعرف صاحب الرسالة والصوت ليس صوتي وهذا ليس اسلوبي في التخاطب الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالتحريض على ​الجيش​ الذي خدمت في صفوفه وبكل فخر 35 سنة ولا زلت اعتبر نفسي جنديا في صفوفه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد نادر ينفي التسجيل الصوتي الذي يُنسب اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.