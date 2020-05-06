طيران الشرق الاوسط:5 رحلات تصل اليوم ضمن المرحلة الثانية لاعادة المواطنين

تستمر ​شركة طيران الشرق الاوسط​ باجلاء المواطنين والمغتربين ال​لبنان​ين من الخارج الى لبنان بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وذلك ضمن المرحلة الثانية التي وضعتها ​الحكومة اللبنانية​ لإعادة المواطنين اللبنانين. وتصل اليوم الى مطار ​بيروت​ الدولي في بيروت خمس رحلات: الاولى عند الثانية بعد ظهر من عمان، تليها من ​ابو ظبي​ عند الثالثة من بعد الظهر، ثم من ​فرانكفورت​ عند الثامنة والنصف مساء، بعدها رحلة من العاصمة الفرنسية - ​باريس​ عند العاشرة والنصف، اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فستكون من مونروفيا عند الثانية من فجر الاربعاء - الخميس.

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