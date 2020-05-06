شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، في تصريح من ​قصر بعبدا​، إثر إنتهاء ​اللقاء الوطني​ المالي، على انه "لا مشكلة لدينا بتلقي أي مساعدة من أي جهة شرط أن لا تقترن بأي وصاية".

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كانت هذه تفاصيل خبر رعد: لا مشكلة لدينا بتلقي أي مساعدة من أي جهة شرط أن لا تقترن بأي وصاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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