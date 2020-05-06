انتهى اللقاء الوطني المالي المنعقد في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
إضغط للمزيد
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اللقاء الوطني المالي في قصر بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.