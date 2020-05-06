وزارة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 750

أعلنت وزراة الصحة العامة، في تقريرها اليومي المتعلق بتطورات "كوفيد-19" أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 750، موضحة أن 7 إصابات هي لمواطنين وافدين من سيراليون، وحالاتان لمواطنين مقيمين إحداهما حالة مخالطة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 7 حالات جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 215، فيما إستقرت حالات الوفاة على 25، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية للمواطنين المقيمين بلغ 1715 فحصا، و498 فحصا للوافدين.
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