متابعون عبر "النشرة": من سيحدد للمؤمنين من هم الـ30% الذين سيتواجدون أثناء الصلاة؟

أصدر وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ مذكرة تسمح باقامة صلاة الجمعة في المساجد وقداس الاحد في الكنائس، على أن لا تتعدى القدرة الاستيعابية 30% لكل مسجد او ​كنيسة​، على ان يتم التقيد بالشروط الصحية وباجراءات ​السلامة العامة​.

في هذا السياق، رأى متابعون أنه من المبكر الدعوة الآن لإعادة فتح المساجد والكنائس خصوصا بالشروط الحالية، متسائلين "من سيحدد للمؤمنين من هم الـ30% الذين سيتواجدون أثناء ​الصلاة​؟ وهل سيتمكن أحد من طرد المؤمنين من المساجد والكنائس او اجبارهم على المغادرة بحجة العدد؟"، مضيفين "كان من الأفضل تأجيل هذا القرار إلى وقت لا يكون فيه محصوراً بعدد معيّن لكي لا تقع المشاكل كما حصل في عدة مناطق لبنانية في الأسابيع الماضية".