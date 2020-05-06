الصحة القطرية: تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 146

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، عن "تسجيل 830 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس كورونا​، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي لل​حالات​ التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة"، موضحة أن "أغلب الحالات ​الجديدة​ تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وتعود باقي حالات الإصابة الأخرى لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى".

ونوهت الوزارة في بيان بأن "الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد ​الإصابات​ بالنزول تدريجيا"، مشددة على "أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس وضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والمحافظة على البعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين بما في ذلك في مكان العمل والأماكن العامة واستخدام الكمام الطبي وتجنب الزيارات الاجتماعية للتقليل من احتمال الإصابة بالفيروس".