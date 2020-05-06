أعلن سفير الصين لدى ​الأمم المتحدة​ في جنيف شن جو خلال ​مؤتمر​ صحافي، أن بلاده ترفض فتح ​تحقيق​ دولي بشأن مصدر ​فيروس كورونا​، مشددا على أن " الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي"، مشيرا الى أنه "لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين بالأمم المتحدة: لا تحقيق دوليا حول كورونا قبل الانتصار النهائي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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