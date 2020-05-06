الخارجية الإيرانية: ارسلنا معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى الإصابات بفيروس كورونا، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وعد بإرسال مساعدات متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن، وإيران أرسلت بالفعل معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا، وستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها".
هذا وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري، قد أعلن، في وقت سابق، أن أجهزة تشخيص فيروس كورونا (كيت) المصنوعة في إيران ستصدر خلال الأسابيع القادمة إلى ألمانيا وتركيا أيضا بشكل رسمي.
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