الخارجية الإيرانية: ارسلنا معدات طبية إلى أفغانستان ولبنان وألمانيا لمواجهة كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "إيران تقدمت بشكل كبير في تسطيح منحنى ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​، و​وزير الخارجية​ ​محمد جواد ظريف​ وعد بإرسال ​مساعدات​ متمثلة بأجهزة طبية كبادرة تضامن، وإيران أرسلت بالفعل ​معدات طبية​ إلى ​أفغانستان​ و​لبنان​ و​ألمانيا​، وستظل تقدم المساعدات للأمم التي بحاجة إليها".

هذا وكان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية، ​سورنا ستاري​، قد أعلن، في وقت سابق، أن أجهزة تشخيص فيروس كورونا (كيت) المصنوعة في إيران ستصدر خلال الأسابيع القادمة إلى ألمانيا و​تركيا​ أيضا بشكل رسمي.

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