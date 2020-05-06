25 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان الجغرافيا بالتابليت في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أدى طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الحغرافيا عن طريق التابلت بالمنازل.

وقال مسؤول بتعليم المنيا، إن طلاب النقل بالصف الأول الثانوي العام الحكومي والخاص والبالغ عددهم 25 ألفًا، أدوا امتحان مادة الجغرافيا من المنازل، وتشكلت غرفة عمليات بكل مدرسة وإدارة تعليمية، ورئيسية بالمديرية؛ لمتابعة مشكلات الطلاب وحلها.

ووضعت مديرية التعليم بالمنيا، آلية تسليم الأبحاث بالمدارس، من يوم 9 وحتى 19 من شهر مايو الجاري، لجميع التلاميذ بالصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الثالث الإعدادي، وذلك بناءً على توجيهات الوزير الدكتور طارق شوقي بالإعلان عن طرق تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.