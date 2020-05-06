ترشيحات الحظر.. "طعامك علاجك": كيف يقوي الطعام مناعتنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

كتاب: طعامك علاجك

الكاتب: فكري أندراوس و أليسون أندراوس

صادر عن دار الثقافة الجديدة

Advertisements

ينتهز البعض الشهر الكريم بتعلم عادات غذائية صحيحة و التخفيف من الطعام كي يستفيد جسمه الاستفادة الكاملة من الصوم. يعتبر ذلك الكتاب مناسبََا لمن ينتهج ذلك النهج ويحاول البدء بتغيير نوعية طعامه و تنويعها.

يستعرض الكاتب علاقة الطعام بأمراض كثيرة مثل أمراض القلب والكلى وصولََا لمرض السرطان ثم يفند في عرض أهمية نباتات كثيرة مثل البروكلي و معظم أنواع الفاكهة والورقيات.

ثم يحدثنا عن اتباع النظام الغذائي النباتي بغرض الوقاية من السرطان وأمراض القلب وعلاقة ما نأكله بمناعة أجسامنا فيبدو مناسبََا تمامََا في ذلك الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن المناعة دون فهم كامل لكيفية تقويتها عن طريق الطعام.