شفاء أول حالة مصابة بـ"كورونا" بمستشفى الراجحي في جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، شفاء وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد عقب علاجها بمستشفى الراجحي الجامعي بأسيوط، والمخصص كمستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" من أبناء الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن الحالة المتعافية هي لموظف على المعاش، كانت مستشفى الراجحى استقبلته لتخفيف العبء عن مستشفى العزل بأبوتيج، والذي ثبتت الفحوصات والمسحات الطبية تحول الحالة من إيجابية إلى سلبية وذلك بعد قضائه الفترة اللازمة للعلاج بالمستشفى.