محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة بالتنسيق مع إدارتي التموين، والتفتيش الصيدلي بإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط أدوية محظورة ومنتهية الصلاحية داخل ٣ صيدليات.

وجرى ضبط صيدلية بإحدي قري إيتاي البارود، بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية والتحفظ على 70 عبوة دواء، وصيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر وأدوية تأمين صحي، والتحفظ على 90 عبوة دواء، وصيدلية تبيع أدوية محظور تداولها في الصيدليات، وكذا التحفظ على 150 عبوة دواء.

جرى تحريز المضبوطات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإرسالها للنيابة العامة بايتاي البارود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أدوية محظورة ومنتهية الصلاحية داخل ٣ صيدليات بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.