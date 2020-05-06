لبنان يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، من بينهم 7 إصابات للبنانيين عائدين من الخارج، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 750 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي تجريها المستشفياتالجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.
المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ "بي سي آر" وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين.
وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الأربعاء – إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 213 شخصا، موضحة أن هذا العدد من
وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1715 فحصا للمقيمين داخل لبنان و498 فحصا للبنانيين العائدين من الخارج في رحلات الإجلاء الجوية الاستثنائية.
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