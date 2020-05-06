اخبار العالم

الإمارات ترسل مستلزمات طبية إلى زيمبابوي لدعمها في مواجهة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أرسلت الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس المستجد "كوفيد- 19"، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.


وقال سفير الإمارات لدى زيمبابوي جاسم محمد مبارك القاسمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن بلاده تتشرف بدعم الجهود الدءوبة التي تبذلها الدول

التي تعمل على احتواء "كوفيد- 19"، وإن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي لتلبية احتياجاتهم الفورية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة.

وأضاف أن الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكًا مهمًا، وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الإفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل مستلزمات طبية إلى زيمبابوي لدعمها في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا