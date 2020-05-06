الإمارات ترسل مستلزمات طبية إلى زيمبابوي لدعمها في مواجهة كورونا

أرسلت الإمارات اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 طن من الإمدادات الطبية إلى زيمبابوي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وسيستفيد منها أكثر من 7.7 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية

لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.



وقال سفير الإمارات لدى زيمبابوي جاسم محمد مبارك القاسمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إن بلاده تتشرف بدعم الجهود الدءوبة التي تبذلها الدول

التي تعمل على احتواء "كوفيد- 19"، وإن هذه المعونات الطبية سوف تعزز إمكانيات المتخصصين في الرعاية الصحية في زيمبابوي لتلبية احتياجاتهم الفورية، مما يمكنهم من أداء مهامهم بأعلى قدر من السلامة.

وأضاف أن الإمارات تعتبر زيمبابوي شريكًا مهمًا، وهي تلتزم بتقديم الدعم للدول الإفريقية لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.