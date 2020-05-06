مواطن مصري يودع الكويت على طريقته الخاصة

نشرت جريدة الأنباء الكويتية، اليوم على موقعها الإلكتروني صورة لمصري يودع الكويت بطريقته الخاصة ،عقب قرار إجلاء جميع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الكويت.
وتبين الصورة توديع المواطن المصري للكويت بالسلام على صورة مُعلقة على مدخل مطار الكويت الدولي ،لأمير الكويت،الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح.
وعلق العديد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، على أن ذلك يعكس أصالة المصري في الغربة ،وحبه لأمير الكويت ، بالدغم من أي ظروف قد حدثت لهم.
يأتي ذلك في ثاني يوم من انطلاقالجسر الجوي لنقل أبناء الجالية المصرية المخالفين لقانون الإقامة عبر 32 رحلة جوية إلى مطار القاهرة، حيث انطلقت صباح اليوم طائرة الخطوط الجوية الكويتية تحمل على متنها 290 مسافرًا إلى مطار القاهرة الدولي، كما تغادر في وقت لاحق من اليوم طائرة أخرى لطيران الجزيرة عند الثانية والنصف بعد الظهر وطائرة ثالثة عند الخامسة والنصف عصراً على متن الخطوط الجوية الكويتية.
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