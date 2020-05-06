الهند تسجل 2958 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2958 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 49391حالة.
وأضافت الوزارة- حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم أيضًا تسجيل 126 وفاة جديدة، مايرفع عدد حالات الوفاة إلى 1694.
كانت الحكومة الهندية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن أن أكثر من 30 لقاحًا لفيروس "كورونا" ما زالوا في مراحل مختلفة من التطوير، فيما يخضع عدد قليل منها للتجريب.
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